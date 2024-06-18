Главный тренер сборной ХМАО по биатлону Редькин подтвердил уход двух главных звезд

Главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа по биатлону Евгений Редькин впервые прокомментировал провал его команды на главном старте прошедшего сезона – Спартакиаде сильнейших в Златоусте, а также уход главных звезд женского состава Кристины Резцовой и Елизаветы Каплиной.