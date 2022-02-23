Российские акции на западных рынках растут. У «Газпром нефти» уже больше +5%

Акции российских компаний утром 23 февраля пошли в рост на лондонской бирже. Пока в России выходной, отечественные нефтяники и металлурги отыгрывают часть потерь от геополитической повестки.
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