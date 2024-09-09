EASD: совиный хронотип связан с повышением риска диабета на 50%

У людей с совиным хронотипом чаще встречается ожирение и на 50% выше риск диабета 2-го типа. Это показало исследование, представленное на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD).
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