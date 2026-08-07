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Страх и негодование: украинцы в Польше просят Урсулу ввести санкции против «ПиС»

Страх и негодование: украинцы в Польше просят Урсулу ввести санкции против «ПиС»

Вице-президент партии «Право и справедливость» (ПиС) Тобиаш Боченский заявил, что в случае прихода партии к власти (возвращения большинства) одним из первых решений станет депортация мужчин-украинцев призывного возраста, которые нелегально работают в Польше.

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