В Казани для школьников организуют бесплатные вебинары по подготовке к ЕГЭ

В КНИТУ-КАИ с 5 по 7 февраля пройдет серия открытых занятий для одиннадцатиклассников. Эксперты помогут школьникам подготовиться к экзаменам по ключевым предметам: русскому языку, математике, физике, химии и информатике.
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