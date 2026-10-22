МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Россия и Украина настолько близки, что могут договориться. Уверенность в этом выразил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста "Вестей" Павла Зарубина.
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