Автор: Егор Зверев Полковник СБУ в отставке Олег Стариков признал провал Курской операции Киева. Действительно ли грядет разгром ВСУ в Курской области, что известно о плане главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова по выдавливанию противника из российского приграничья, какая сейчас ситуация в Курской области, как идет контрнаступление армии России? «На его лице даже мускул не дрогнул».