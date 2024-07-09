Власти ХМАО придумали суперфильтр для отбора будущих мэров. Инсайд

Власти ХМАО придумали суперфильтр для отбора кандидатов на пост мэра. Источник URA.RU в окружном политбомонде сообщил, что претенденты якобы должны были предоставить справку из МФЦ о том, что не имеют судимости, а раньше можно было приложить документ с сервиса «Госуслуги».