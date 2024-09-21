Получить бесплатную помощь от государства станет проще

С 1 января 2025 года работа Минтруда и Социального фонда России с гражданами упростится и ускорится. Коснется это в том числе предоставления бесплатной помощи для получения социальных пособий — в составлении жалоб, заявлений, обращений, ходатайств или представлении интересов заявителя в суде.