Получить бесплатную помощь от государства станет проще

С 1 января 2025 года работа Минтруда и Социального фонда России с гражданами упростится и ускорится. Коснется это в том числе предоставления бесплатной помощи для получения социальных пособий — в составлении жалоб, заявлений, обращений, ходатайств или представлении интересов заявителя в суде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии