Гинцбург: оспа обезьян сможет передаваться воздушно-капельным путем

Научные исследования показывают, что небольшие мутационные изменения в вирусе оспы обезьян могут привести к увеличению его вирулентности, что в свою очередь может позволить ему передаваться воздушно-капельным путем.
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