Двое приближенных экс-замминистра обороны Иванова скончались в один день

Двое приближенных бывшего замминистра обороны Тимура Иванова скончались в один день. Речь идет о 52-летнем Игоре Котельникове, который скончался в московском СИЗО «Медведь» и 61-летнем главе управления госэкспертизы Магомеде Хандаеве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии