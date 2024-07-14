Двое приближенных экс-замминистра обороны Иванова скончались в один день

Двое приближенных бывшего замминистра обороны Тимура Иванова скончались в один день. Речь идет о 52-летнем Игоре Котельникове, который скончался в московском СИЗО «Медведь» и 61-летнем главе управления госэкспертизы Магомеде Хандаеве.