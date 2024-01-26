Наш уютный дом
ГлавнаяИнтерьерКулинарияДомоводствоДача огородРемонтИстории
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш уютный дом

23 326 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Печенье-Чизкейк

Печенье-Чизкейк

Вкусное печенье к чаю ❤️ Основа 1 пачка печенья «Юбилейное» (~130 г) 60 г сливочного масла (растопите и остудите) Начинка 400 г крем чиз 90 г сахарного песка 2 яйца 100 г сметаны (20%) маленькая щепотка соли  150 г свежих ягод (у меня голубика) Верхний слой 75 г муки 50 г сахарного песка 55 г холодного сливочного масла  Печенье измельчите в крошку, добавьте растопленное сливочное масло, перемешайте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх