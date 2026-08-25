Рабство на Руси: действительно ли оно существовало?

Вообразите древнерусский город X века. На торгу меняют меха, воск и мёд. В стороне от шума стоят несколько людей с руками, заложенными за спину — пленные с недавнего похода; их могут продать хазарским купцам или оставить при дворе князя.
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