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Рабство на Руси: действительно ли оно существовало?

Рабство на Руси: действительно ли оно существовало?

Вообразите древнерусский город X века. На торгу меняют меха, воск и мёд. В стороне от шума стоят несколько людей с руками, заложенными за спину — пленные с недавнего похода; их могут продать хазарским купцам или оставить при дворе князя.

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