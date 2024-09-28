Пепе Эскобар о последней книге Андрея Мартьянова «Последняя война Америки»

Пепе Эскобар. Зеркальная пустошь: последняя война гегемонаАндрей Мартьянов создал для себя уникальное, окруженное ореолом место, когда дело доходит до глубокого критического осмысления всех вопросов войны и мира.
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