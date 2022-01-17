Преступления в Уссурийске все чаще совершают пьяные жители

Редакция ИА UssurMedia не раз поднимала тему большого количества алкомаркетов в Уссурийске. Каждый раз мнения читателей разделялись на два лагеря: одни возмущались засильем алкогольных магазинов, другие утверждали, что проблема в культуре людей, а не количестве точек продажи.
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