Самая красивая женщина мира влюбилась в Алматы

Обладательница титула «Mrs. Globe» 2023 Лана Глумакова недавно посетила южную столицу. В качестве члена жюри она оценивала выступления участниц конкурса красоты для успешных женщин в возрасте от 25 до 50 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии