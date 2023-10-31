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Самая красивая женщина мира влюбилась в Алматы

Самая красивая женщина мира влюбилась в Алматы

Обладательница титула «Mrs. Globe» 2023 Лана Глумакова недавно посетила южную столицу. В качестве члена жюри она оценивала выступления участниц конкурса красоты для успешных женщин в возрасте от 25 до 50 лет.

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