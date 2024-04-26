После интервью худрука Резниковича Театр Леси Украинки отменил все его спектакли

Театр имени Леси Украинки в Киеве принял решение отказаться от всех спектаклей бывшего худрука Михаила Резниковича после его интервью «Российской газете», где он выразил сожаление по поводу «уничтожения русской культуры».
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