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После интервью худрука Резниковича Театр Леси Украинки отменил все его спектакли

После интервью худрука Резниковича Театр Леси Украинки отменил все его спектакли

Театр имени Леси Украинки в Киеве принял решение отказаться от всех спектаклей бывшего худрука Михаила Резниковича после его интервью «Российской газете», где он выразил сожаление по поводу «уничтожения русской культуры».

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