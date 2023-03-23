Народные приметы 24 марта: почему нужно поплакать на Ефимов день | ТСН24

24 марта в церковном календаре празднуют Ефимов день, который издревле считался праздником птиц. Какие приметы, традиции соблюдали, и обряды издревле совершали в этот день? Ответ на этот вопрос можно узнать в материале Тульской службы новостей.
24 марта в церковном календаре празднуют Ефимов день, который издревле считался праздником птиц. Какие приметы, традиции соблюдали, и обряды издревле совершали в этот день? Ответ на этот вопрос можно узнать в материале Тульской службы новостей.
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