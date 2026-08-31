В рамках ВЭФ покажут фотоработы путешественников по Дальнему Востоку и Арктике

Выставка фоторабот участников Всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку и Арктике «Дальний Восток – Земля приключений» пройдет в аэропорту Владивостока во время XI Восточного экономического форума, который пройдет в городе с 1 по 4 сентября.
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