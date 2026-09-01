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Подмосковный педиатр Полканова: дефицит сна может ослабить иммунитет ребенка

Подмосковный педиатр Полканова: дефицит сна может ослабить иммунитет ребенка

Хроническая нехватка сна у детей давно перестала быть просто причиной утренних капризов. Педиатр, заведующая консультативно-диагностическим отделением № 2 поликлиники № 2 Мытищинской больницы Зинаида Полканова рассказала о физиологичных нормах отдыха.

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