В Калужской области за ночь перехвачено полсотни вражеских беспилотников

В многострадальной Белгородской области от террористических атак ВСУ за сутки погибли пять мирных граждан, среди них сотрудник скорой.
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