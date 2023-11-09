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Длительный период COVID связан с аллергией

Согласно анализу 13 опубликованных проспективных исследований людей всех возрастов с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2, которые наблюдались в течение как минимум 12 месяцев, ранее существовавшие аллергические состояния связаны с более длительным COVID.

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