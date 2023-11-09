Длительный период COVID связан с аллергией

Согласно анализу 13 опубликованных проспективных исследований людей всех возрастов с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2, которые наблюдались в течение как минимум 12 месяцев, ранее существовавшие аллергические состояния связаны с более длительным COVID.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)