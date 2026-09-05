Гонка кремниевых архитектур: как DARPA выбирает между транзисторами и конденсаторами для боевого ИИ

С 2023 года DARPA реализует программу OPTIMA с общим бюджетом в 78 миллионов долларов. Ее основная задача — преодолеть фундаментальный кризис современной вычислительной техники и создать сверхэффективные ИИ-ускорители на базе вычислений в массивах памяти.
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