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Калужские новости

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В Калуге после дождей упали пять деревьев

В Калуге после дождей упали пять деревьев

Пять деревьев упали в Калуге из-за сильных дождей и ветра, пострадали два автомобиля и жилой дом.В минувшие выходные, 5 и 6 сентября, Калугу накрыли проливные дожди и шквалистый ветер.

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