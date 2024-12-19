Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 761 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Светлый
    Думаю, что самым слабым местом ВВП было, есть и остается отсутствие идеологического, а скорее философского обосновани...Три неудобных воп...
  • Sergey Iv
    Молодец!!! Дядька Путин!!! Слов нет красава!"Дерзкий Путин" у...
  • Алекс Кузь
    В такие моменты осознается величие и ценность государства. Жадных жуликов - по мордасам , за цены бессовестные.Маркетплейсы обви...

"Вы недостойны брать кредиты": Намёк Набиуллиной расшифровал академик РАН. Пришло время отставок

"Вы недостойны брать кредиты": Намёк Набиуллиной расшифровал академик РАН. Пришло время отставок

Намёк Эльвиры Набиуллиной расшифровал академик РАН Роберт Нигматулин: "Вы недостойны брать кредиты". По мнению эксперта, пришло время серьёзных отставок во власти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Ипатов
&quot;все недостойны брать кредиты, потому что вы все неэффективно их используете: госкорпорации, крупный бизнес и так далее.&quot;                                                                                                                                                                                                        Любой инвестпроект должен проходить экспертизу и оценку эффективности, которые должны исключать возможность реализовать заведомо провальные проекты. Если так - вопросы к экспертизе, если нет (в чем я сомневаюсь) - надо организовать. В любом случае, причем здесь ставка ЦБ? Это как тушить пожар бензином. А, я понял, &quot;сгорел сарай, сгори и хата&quot;. Так, что ли?
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх