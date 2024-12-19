"Вы недостойны брать кредиты": Намёк Набиуллиной расшифровал академик РАН. Пришло время отставок

Сергей Ипатов

"все недостойны брать кредиты, потому что вы все неэффективно их используете: госкорпорации, крупный бизнес и так далее." Любой инвестпроект должен проходить экспертизу и оценку эффективности, которые должны исключать возможность реализовать заведомо провальные проекты. Если так - вопросы к экспертизе, если нет (в чем я сомневаюсь) - надо организовать. В любом случае, причем здесь ставка ЦБ? Это как тушить пожар бензином. А, я понял, "сгорел сарай, сгори и хата". Так, что ли?