Намёк Эльвиры Набиуллиной расшифровал академик РАН Роберт Нигматулин: "Вы недостойны брать кредиты". По мнению эксперта, пришло время серьёзных отставок во власти.
"Вы недостойны брать кредиты": Намёк Набиуллиной расшифровал академик РАН. Пришло время отставок
Комментарии
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Сергей Ипатов
"все недостойны брать кредиты, потому что вы все неэффективно их используете: госкорпорации, крупный бизнес и так далее." Любой инвестпроект должен проходить экспертизу и оценку эффективности, которые должны исключать возможность реализовать заведомо провальные проекты. Если так - вопросы к экспертизе, если нет (в чем я сомневаюсь) - надо организовать. В любом случае, причем здесь ставка ЦБ? Это как тушить пожар бензином. А, я понял, "сгорел сарай, сгори и хата". Так, что ли?
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