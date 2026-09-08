Силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на Севастополь. Тревога сохраняется

Силы ПВО, включая авиацию и мобильные огневые группы, отразили очередную атаку беспилотников ВСУ на Севастополь.
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