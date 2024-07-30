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«Обезвредить террористов под видом стюардесс» Офицер ФСБ — о тайнах женского отделения спецназа «Альфа» и его операциях

«Обезвредить террористов под видом стюардесс» Офицер ФСБ — о тайнах женского отделения спецназа «Альфа» и его операциях

В начале 2024 года президент России Владимир Путин поручил директору Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александру Бортникову рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей для женщин при приеме на учебу в Академию ФСБ.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
В веселые 90-е годы пробираюсь пьяненький поздно ночью домой среди огромных многоэтажных домов... Черное звездное небо , тусклые редкие городские фонари... Вдруг из-за дома выходит одинокая фигуристая блондинка и призывно шагает недалеко от меня , покачивая круглой попой и высокой грудью... Время было тревожное... Тогда в нашем городе находили убитых кем-то женщин ... Мне показалось странным , чтобы одинокие женщины так смело ходили ночью по городу... Это была явная провокация... Резко изменил направление ходьбы , зашел за угол , еще раз за угол и быстро добрался домой... На завтра узнаю по нашему местному ТВ , что ночью поймали маньяка...Который напал на переодетого в *аппетитную* женщину полицейского ... И полицейский этот был очень крепким мужиком , каратистом и боксером , да еще и был вооружен ! Полиция ловила маньяка на живца !
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6 час.

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