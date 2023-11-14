Кулеба заявил, что Украина не получит обещанный ЕС миллион боеприпасов до весны

Европейский союз может не успеть передать Украине миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире информационного телемарафона, передает агентство УНИАН.
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