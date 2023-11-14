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Кулеба заявил, что Украина не получит обещанный ЕС миллион боеприпасов до весны

Кулеба заявил, что Украина не получит обещанный ЕС миллион боеприпасов до весны

Европейский союз может не успеть передать Украине миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире информационного телемарафона, передает агентство УНИАН.

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