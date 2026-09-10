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Пункт-А

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Астраханских переправщиков будут судить за опасный бизнес на реке Бузан

Астраханских переправщиков будут судить за опасный бизнес на реке Бузан

Двое астраханцев предстанут перед судом за организацию небезопасной переправы через реку Бузан. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ завершило расследование уголовного дела о коммерческом переправлении машин через аварийную переправу в Астраханской области.

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