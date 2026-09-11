Родившая тройняшек жительница Белоруссии попросила у Лукашенко бесплатное жилье

Родившая тройню жительница Минска Ангелина Каминская опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеообращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, попросив его выполнить обещание, данное женщинам страны, и дать ее семье квартиру.