Родившая тройняшек жительница Белоруссии попросила у Лукашенко бесплатное жилье

Родившая тройню жительница Минска Ангелина Каминская опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеообращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, попросив его выполнить обещание, данное женщинам страны, и дать ее семье квартиру.
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