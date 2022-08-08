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Долги россиян за ЖКУ выросли до 804,5 млрд рублей. Эксперты объяснили причины

Долги граждан за жилищно-коммунальные услуги за год рекордно выросли на 7,6% — или на 56,6 млрд рублей, и достигли 804,5 млрд рублей в I квартале 2022-го года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Известиям» в Росстате.

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