Долги россиян за ЖКУ выросли до 804,5 млрд рублей. Эксперты объяснили причины

Долги граждан за жилищно-коммунальные услуги за год рекордно выросли на 7,6% — или на 56,6 млрд рублей, и достигли 804,5 млрд рублей в I квартале 2022-го года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Известиям» в Росстате.