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РИА Новый день

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Сергей Кириенко рассказал, как гости фестиваля молодежи меняют облик России в мире

Сергей Кириенко рассказал, как гости фестиваля молодежи меняют облик России в мире

Участники Международного фестиваля молодежи, который завершился 16 сентября в Екатеринбурге, с помощью своих публикаций в соцсетях существенно повлияли на формирование позитивного образа России в мире.

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