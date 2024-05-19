Классическая наступательная операция

Ребе Ищенко ещё неделю тому назад рассказал всё за Харьковскую операцию.Если действия в Харьковской области не прорыв и не формирование зоны безопасности, то что же это? То же самое, что происходит практически по всему фронту: под Купянском и Тернами, под Северском и Часовым Яром, под Работино и под Старомайорским – оттягивание украинских резервов от места нашего главного прорыва – под Авдеевкой.