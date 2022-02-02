Китай намерен продолжить интеграцию спутниковых технологий во всех областях

Китай продолжит совершенствовать свою космическую инфраструктуру и интегрировать спутниковые технологии дистанционного зондирования, связи, навигации и позиционирования в ближайшие пять лет, говорится в белой книге, передает агентство Синьхуа.
Китай продолжит совершенствовать свою космическую инфраструктуру и интегрировать спутниковые технологии дистанционного зондирования, связи, навигации и позиционирования в ближайшие пять лет, говорится в белой книге, передает агентство Синьхуа.
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