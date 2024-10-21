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Ребенок провалился в люк в Севастополе - Бастрыкин затребовал доклад

Ребенок провалился в люк в Севастополе - Бастрыкин затребовал доклад

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. Глава российского следствия Александр Бастрыкин запросил доклад в связи с волокитой по делу о падении ребенка в открытый люк в Севастополе, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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