«РВ»: перешедшие на сторону РФ бойцы ВСУ уничтожили наемников у Покровска

Состоявшая из иностранных наемников диверсионно-разведывательная группа уничтожена в районе Покровска перешедшими на российскую сторону бойцами ВСУ из отряда имени Максима Кривоноса, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
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