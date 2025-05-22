В МИД России указали на нелогичное действие Украины во время переговоров

Мирошник: Киев стремится угодить разным господам, атакуя РФ во время переговоров Украина стремится «угодить разным господам», продолжая атаковать территорию России даже во время переговоров сторон в Стамбуле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии