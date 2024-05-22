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В Бахрейне сообщили о визите монарха в Москву на переговоры с Путиным

В Бахрейне сообщили о визите монарха в Москву на переговоры с Путиным

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в среду прибудет в Москву по приглашению президента России Владимира Путина для переговоров по вопросам двустороннего сотрудничества между странами, развития региональной и международной ситуации.

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