В Бахрейне сообщили о визите монарха в Москву на переговоры с Путиным

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа в среду прибудет в Москву по приглашению президента России Владимира Путина для переговоров по вопросам двустороннего сотрудничества между странами, развития региональной и международной ситуации.
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