В Запорожской АЭС рассказали о последствиях пожара после атаки беспилотника

Градирня Запорожской АЭС, которая отвечает за охлаждение воды во время работы станции на мощности, полностью выгорела изнутри в результате пожара, возникшего после атаки беспилотника на одну из двух градирен, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС.
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