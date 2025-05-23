Госдума поддержала в первом чтении законопроект о начале широкого использования цифрового рубля с 1 июля 2025 года

Центральный банк предлагал такой крайний срок, но позже объявил, что отложит его. Депутаты поддержали в первом чтении законопроекты о поэтапном запуске повсеместного использования цифрового рубля и введении универсального платежного кода для оплаты товаров и услуг.
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