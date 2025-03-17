Рубио: разговор Путина и Трампа продвинет урегулирование конфликта на Украине

Лидеры поговорят по телефону 18 марта Предстоящий во вторник разговор президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина позволит продвинуться в урегулировании украинского конфликта, заявил госсекретарь Марко Рубио в интервью радиостанции Fox.