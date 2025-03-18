18 марта - День воссоединения Крыма с Россией

В Центре досуга "Притяжения" прошел исторический квест «Путешествие в Крым». Студенты отделения социально-культурной деятельности Ямальского многопрофильного колледжа пополнили свои знания фактами об истории Крыма, его известных личностях, природе и животном мире.
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