Почти 20 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах из-за снегопада

Обрушившийся 3 декабря на Москву снегопад стал причиной сбоя работы трех столичных аэропортов. Больше всего пострадали пассажиры воздушной гавани Внуково — там задержали шесть рейсов и два отменили, таковы данные сервиса «Яндекс.