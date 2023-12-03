Почти 20 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах из-за снегопада

Обрушившийся 3 декабря на Москву снегопад стал причиной сбоя работы трех столичных аэропортов. Больше всего пострадали пассажиры воздушной гавани Внуково — там задержали шесть рейсов и два отменили, таковы данные сервиса «Яндекс.
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