Сырский теряет Донбасс так стремительно, что в Киеве его призвали занять круговую оборону вокруг Изюма

Константин Ольшанский 26 октября 2024 г., 14:47 Три авторитетных западных OSINT-центра подтверждают скорое падение Селидова и Покровска Ситуация на фронте с каждым днем все тяжелее для ВСУ, особенно в районе Селидова.
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