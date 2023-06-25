Названы последствия от принятия мочегонных препаратов без врача

В некоторых случаях мочегонные препараты могут выписывать при ряде болезней.Врач-терапевт Георгий Сапего предупредил о последствиях для организма после самостоятельного приема мочегонных препаратов без консультаций со специалистом, пишут «Известия».
В некоторых случаях мочегонные препараты могут выписывать при ряде болезней.Врач-терапевт Георгий Сапего предупредил о последствиях для организма после самостоятельного приема мочегонных препаратов без консультаций со специалистом, пишут «Известия».
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