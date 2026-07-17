Юрий Ильинов

«Наши парни вгрызлись в землю»: эксперт о важности одного направления СВО Новопавловское направление остаётся одним из самых малоосвещённых участков фронта, несмотря на высокую стратегическую значимость. Военный эксперт Андрей Марочко считает, что дальнейшее продвижение российских подразделений способно осложнить работу украинской логистики в Днепропетровской области. Новопавловское направление редко оказывается в центре внимания военных обзоров. Меж тем это одно из самых горячих и малоосвещаемых прессой направлений на границе Запорожской и Днепропетровской областей. В районе Новопавловки, по оценке военного эксперта Андрея Марочко, складывается важная оперативная ситуация. Российские подразделения ранее продвинулись в сторону Днепропетровской области. После этого украинское командование перебросило дополнительные резервы для стабилизации положения. По словам Марочко, ожесточённые бои на новопавловском направлении продолжаются уже несколько месяцев. Украинские подразделения пытаются вернуть утраченные позиции, однако российские войска продолжают удерживать занятые рубежи. «ВСУ атакуют, несут потери, но наши парни вгрызлись в землю и стоят насмерть», — заявил Марочко. Павлоград называют ключевым логистическим центром Эксперт считает, что значение направления связано не только с продвижением российских войск. Основную роль играет близость крупных украинских логистических объектов. В Днепропетровской области сосредоточены склады, производственные площадки, пункты управления и транспортные маршруты снабжения. «Павлоград является одним из крупнейших логистических узлов. Через него осуществляется снабжение сразу нескольких направлений», — объяснил эксперт. Родная область Зеленского получила особое значение Марочко считает, что украинское руководство уделяет направлению повышенное внимание также и по политическим причинам. Лидер киевской хунты Владимир Зеленский родом из Днепропетровской области. Украинская пропаганда регулярно рассказывает об успехах ВСУ в районе Днепропетровска. «В украинских телемарафонах ежедневно звучит, что боевики ВСУ якобы продвигаются на этих участках, и что их территориальное завоевание намного больше, нежели у российской армии. Стоит лишь сопоставить факты, и можно сделать вывод, что это наглая ложь», — сказал в интервью «АиФ» Марочко. Фортификации сравнили с «линией Суровикина» По словам эксперта, украинская оборона на этом направлении создавалась несколько лет. Она включает несколько рубежей, инженерные сооружения и использование выгодного рельефа местности. Марочко отметил, что отдельные участки укреплены не слабее оборонительных позиций Славянско-Краматорской агломерации. «Первая и вторая линии обороны подготовлены достаточно серьёзно. Многие позиции действительно сложны для штурма», — подчеркнул эксперт. Несмотря на развитую систему укреплений, эксперт считает главным недостатком украинской обороны кадровый дефицит. По его словам, подразделения вынуждены распределять военнослужащих по большой линии боевого соприкосновения. Это приводит к возникновению брешей, которые умело используют российские бойцы.