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Царьград

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Потеря среди журналистов: в Белгородской области погибла Анна Прокофьева

Потеря среди журналистов: в Белгородской области погибла Анна Прокофьева

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил о новой потере в журналистском корпусе. По данным блогера Владимира Романова, при выполнении задания в Белгородской области погибла журналистка Первого канала Анна Прокофьева.

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Комментарии
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Амара Карпова
Жалко😭Царствие Небесное🙏🙏🙏
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20 час.
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