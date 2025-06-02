Россия заняла шестое место в рейтинге стран по доступности электричества для населения

За год стоимость электроэнергии в стране выросла на 8,3% Россия заняла шестое место после Исландии, Лихтенштейна, Люксембурга, Норвегии и Нидерландов в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии для населения за 2024 год, сообщает РИА Новости.