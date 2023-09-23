Жители древней Амазонии намеренно делали компост и удобряли почву

Бассейн Амазонки покрыт густыми лесами и имеет рекордные показатели биоразнообразия. К сожалению для жителей Южной Америки, о местных почвах такого сказать нельзя: они имеют небольшую мощность, низкое плодородие и с трудом поддаются обработке.