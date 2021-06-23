В столице Казахстана ужесточат карантинные ограничения

Нур-Султан, 22 июня /Синьхуа/ -- Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавируса нового типа в связи с обнаружением мутации, характерной для "Дельта" штамма, во вторник рекомендовала ужесточить карантин в городе Нур-Султан.